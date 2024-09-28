Ла Лига. Лидерство «Барселоны»: 7 матчей — 7 побед

Седьмую победу подряд в сезоне одержала «Барселона», «Реал» сохранил второе место в Ла Лиге. В группе лидеров «Мальорка» и «Атлетико». Чем запомнился 7 тур Примеры, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 7-го тура на 3 место поднялся «Атлетико», строчкой выше расположилась и «Мальорка», которая сейчас занимает 4 позицию. На ступеньку выше поднялся «Вильярреал», занимающий 5 место в испанском первенстве.

Три строчки потерял «Атлетик» из Бильбао, опустившись на 6 место. Поменялись местами в турнирной таблице «Осасуна» и «Алавес», которые расположились на 7 и 8 строчка соответственно, а также «Райо Вальекано» и «Сельта», заняв 9 и 10 позиции.

Улучшила положение «Севилья», поднявшись с 15 на 13 место. Андалусийцы обошли в турнирной таблице «Эспаньол» и «Леганес», которые опустились на 14 и 15 строчки.

Календарь и таблица испанской Примеры

Зону вылета покинула «Валенсия», «летучшие мыши» сместили с 17 места «Вальядолид», который занимает теперь 18 строчку. На одну ступеньку скатился «Хетафе», расположившись на 19 позиции Примеры.

Новая победа «сине-гранатовых»

7 побед в 7 матчах — результат лидера Ла Лиги «Барселоны». Каталонский клуб в минувшем туре нанёс поражение аутсайдеру первенства «Хетафе» (1:0).

Единственный и победный гол в составе «сине-гранатовых» на 19-й минуте забил Роберт Левандовский.

Ранее «сине-гранатовые» выиграли у «Вильярреала» (5:1), «Жироны» (4:1), «Вальядолида» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетика» (2:1) и «Валенсии» (2:1).

Стремление королевского клуба

«Барселона» в чемпионате Испании набрала 21 очко, у ближайшего преследователя «Реала» в активе 17 пунктов.

«Реал» globallookpress.com

Галактикос в 7 туре испанского первенства переиграли «Алавес» (3:2). В составе победителей голами отметились Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.

Топ-4

В группе лидеров закрепился мадридский «Атлетико». «Матрасники» на выезде смогли добыть победу в поединке против «Сельты» (1:0). В составе мадридцев точным ударом отметился Хулиан Альварес, забив гол на 89-й минуте встречи. После этой победы «Атлетико» набрал 15 очков.

В топ-4 чемпионата ворвалась «Мальорка», которая аккумулировала 14 баллов. «Островитяне» добились второй победы подряд, обыграв «Бетис» (2:1) и «Вальядолид» (2:1).

Зона вылета

Зону вылета покинула «Валенсия» после того, как сыграла вничью с «Осасуной» (0:0). Местальцы набрали 5 баллов в чемпионате и поднялись на 17 место в таблице.

В группу аутсайдеров опустился «Вальядолид», у которого в активе 5 пунктов.

Тур №8

8 тур чемпионата Испании уже стартовал. Программу игрового дня открыл поединок между «Вальядолидом» и «Мальоркой», который завершился победой «островитян» со счётом 2:1.

Лидер Примеры «Барселона» проведёт свой матч в субботу, 28 сентября. Игра против «Осасуны» пройдёт на выезде. В воскресенье, 29 сентября состоится центральная битва тура: «Атлетико» примет «Реал».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Матчи 8 тура проходят с 27 по 30 сентября.