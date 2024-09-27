«Боруссия» Д — «Бохум»: счет матча 4:2, обзор голов

Дортмундскаяодолела(4:2) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе гостей голы забили Матуш Беро на 16-й минуте и Дани де Вит на 21-й минуте.

У «Боруссии» дублем отметился нападающий Серу Гирасси, который забил свои голы на 44-й и 75-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Эмре Джан на 62-й минуте с пенальти и Феликс Нмеча на 81-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Бохум 4:2 Голы: 0:1 Матуш Беро (16'), 0:2 Дани де Вит (21'), 1:2 Серу Гирасси (44'), 2:2 Эмре Джан (пенальти) (62'), 3:2 Серу Гирасси (75'), 4:2 Феликс Нмеча (81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту (Никлас Зюле, 82'), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Рами Бенсебаини, 74'), Эмре Джан, Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 74'), Карим Адейеми, Юлиан Брандт (Максимилиан Байер, 74'), Серу Гирасси, Jamie Gittens (Жюльен Дюранвиль, 66') Бохум: Патрик Древес, Максимилиан Виттек, Яков Медич, Феликс Пасслак, Дани де Вит, Матуш Беро (Алиу Бальде, 82'), Ибраима Сиссоко (Moritz Kwarteng, 82'), Энтони Лосийя, Мирон Боадю (Мориц Брошински, 62'), Филипп Хофман (Кодзи Миёси, 72'), Tim Oermann Предупреждения: Ян Коуту (58'), Паскаль Грос (70')

После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 10-ю очками в активе. «Бохум» — на 17-й позиции (1 балл).