Президент «Сьона»: Антон Миранчук набирает обороты

Президент швейцарского «Сьона»высказался по поводу дебюта хавбекав матче 7-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». Игра закончилась вничью 0:0.

«Для первого матча это было очень хорошо. Он должен найти правильное расположение на поле и сыграться с товарищами по команде. Это нормально, Антон только недавно прибыл в клуб, он набирает обороты», — сказал Константен «СЭ».

28-летний российский полузащитник хозяев Антон Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Сьон» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице Суперлиги. «Лугано» с 14 очками — на третьей строчке.