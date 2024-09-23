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    Президент «Сьона»: Антон Миранчук набирает обороты

    Футбол Сборная России Футбол России
    Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен высказался по поводу дебюта хавбека Антона Миранчука в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». Игра закончилась вничью 0:0.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Для первого матча это было очень хорошо. Он должен найти правильное расположение на поле и сыграться с товарищами по команде. Это нормально, Антон только недавно прибыл в клуб, он набирает обороты», — сказал Константен «СЭ».

    28-летний российский полузащитник хозяев Антон Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

    «Сьон» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице Суперлиги. «Лугано» с 14 очками — на третьей строчке.

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