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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    «Эвертон» получил новых владельцев

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    Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» получил нового владельца после сделки с участием Blue Heaven Holdings и Friedkin Group по покупке контрольного пакета акций «ирисок».

    Шон Дайч — тренер «Эвертона»
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    Шон Дайч — тренер «Эвертона»

    Теперь она должна быть утверждена Футбольной ассоциацией Англии и Управлением по финансовому регулированию и надзору.

    «Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона "Эвертона" в Брэмли-Мур-Док», — заявил представитель Friedkin Group.

    Blue Heaven Holdings и Friedkin Group владеют также контрольным пакетом акций итальянской «Ромы».

    В сентябре 2023 года Фархад Мошири, который начал инвестировал в «Эвертон» в 2016 году, согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners.

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