Клуб английской Премьер-лигиполучил нового владельца после сделки с участиемпо покупке контрольного пакета акций «ирисок».

Теперь она должна быть утверждена Футбольной ассоциацией Англии и Управлением по финансовому регулированию и надзору.

«Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона "Эвертона" в Брэмли-Мур-Док», — заявил представитель Friedkin Group.

Blue Heaven Holdings и Friedkin Group владеют также контрольным пакетом акций итальянской «Ромы».

В сентябре 2023 года Фархад Мошири, который начал инвестировал в «Эвертон» в 2016 году, согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners.