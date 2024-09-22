АПЛ. «Ман Сити» потерял очки, но сохранил лидерство

МС потерял первые очки в сезоне, однако действующий чемпион остался на первом месте в английской Премьер-лиге. Восхождение по турнирной таблице продолжают «Челси» и «Ливерпуль». «Саутгемптон» и «Эвертон» наконец, заработали свои дебютные пункты в английском чемпионате.

Изменения в турнирной таблице

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» поднялись на две строчки вверх и расположились на 2 и 3 местах соответственно. «Арсенал» в свою очередь опустился со 2 на 4 позицию, а «Ньюкасл» свалился на три строчки вниз и теперь занимает 6 место в АПЛ.

Продолжает восхождение в английском чемпионате «Челси», которому удалось подняться с 8 на 5 место.

Улучшили своё турнирное положение «Фулхэм» (с 12 на 9) и «Тоттенхэм» (с 13 на 10). Вниз опустились «Брайтон» (с 6 на 7), «Ноттингем Форест» (с 7 на 8), «Манчестер Юнайтед» (с 10 на 11), «Брентфорд» (с 9 на 12), «Борнмут» (с 11 на 13).

Календарь и таблица АПЛ

Незначительные изменения коснулись зоны вылета: «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» поменялись местами, заняв 18 и 19 места соответственно.

Центральный матч тура

В главном матче 5 тура сошлись «Манчестер Сити» и «Арсенал». Лидеры английской Премьер-лиги забили друг другу 4 мяча. Счёт в поединке открыл Эрлинг Холанн, который вывел МС вперёд. На 22-й минуте встречи «Арсеналу» удалось восстановить равновесие на табло, отличился Риккардо Калафиори.

Под занавес первого тайма точный удар в исполнении Габриэла вывел «пушкарей» вперёд. Преимущество лондонского коллектива продержалось до 98-й минуты. В компенсированное арбитром время «Манчестер Сити» удалось уйти от поражения, спасительный гол для «горожан» забил Джон Стоунс.

В итоге «Ман Сити» набрал 13 очков и сохранил за собой первое место, «Арсенал» с активом в 11 баллов опустился на четвёртую строчку.

Игра лидеров

По 12 очков набрали «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Мерсисайдцы» к примеру, в минувшем туре нанёс крупное поражение «Борнмуту» (3:0). В составе победителей два мяча забил Луис Диас, ещё один гол на свой счёт записал Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» — «Борнмут» globallookpress.com

На третьей строчке после «Ливерпуля» идёт «Астон Вилла», команда в 5 туре английского первенства выиграла у «Вулверхэмптона» (3:1).

В топ-5 турнира ворвался «Челси», лондонский клуб продолжает побеждать, так было и в гостевом поединке против «Вест Хэма» (3:0). За «аристократов» Николас Джэксон забил два гола, ещё один мяч в сетку ворот соперника отправил Коул Палмер.

Таким образом «Челси» аккумулировал 10 пунктов и поднялся на 5 место в чемпионате Англии.

Топ-клубы

На 10 место в турнирной таблице поднялся «Тоттенхэм», «шпоры» в рамках минувшего игрового дня выиграли у «Брентфорда» (3:1). Свои имена на табло вписали Доминик Соланке, Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон.

«Тоттенхэм» — «Брентфорд» globallookpress.com

Строчкой ниже расположился «Манчестер Юнайтед», который разошёлся миром с командой «Кристал Пэлас» (0:0).

«Тоттенхэм» и МЮ набрали по 7 очков после матчей 5 тура.

Тур №6

Центральная афиша 6-го тура — «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Лидеры английской Премьер-лиги сразятся между собой в воскресенье, 29 сентября.

«Манчестер Ситт» отправится в гости к «Ньюкаслу», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» на своём поле примет «Брайтон». Игры состоятся в субботу, 28 сентября.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Матчи 6-го тура в АПЛ пройдут с 28 по 30 сентября.