ПерерывИнтер — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ман Сити» потерял очки, но сохранил лидерство

    Итоги 5-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Тюрам«Интер» — «Милан». Онлайн РодриБогатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов? Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» Крутое дерби с хеппи-эндом для «Динамо». Тюкавин украл два очка у «Спартака»
  • 21:28
    • Дубли Левандовского и Рафиньи помогли «Барселоне» обыграть «Вильярреал»
  • 21:01
    • «Пари НН» проиграл дома «Локомотиву»
  • 20:38
    • «Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Манчестер Сити»
  • 20:23
    • «Штутгарт» разгромил «Боруссию» Д
  • 18:38
    • «Динамо» избежало поражения в матче РПЛ против «Спартака»
  • 18:30
    • «Байер» вырвал победу у «Вольфсбурга»
    Все новости спорта
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    МС потерял первые очки в сезоне, однако действующий чемпион остался на первом месте в английской Премьер-лиге. Восхождение по турнирной таблице продолжают «Челси» и «Ливерпуль». «Саутгемптон» и «Эвертон» наконец, заработали свои дебютные пункты в английском чемпионате.

    Изменения в турнирной таблице

    «Ливерпуль» и «Астон Вилла» поднялись на две строчки вверх и расположились на 2 и 3 местах соответственно. «Арсенал» в свою очередь опустился со 2 на 4 позицию, а «Ньюкасл» свалился на три строчки вниз и теперь занимает 6 место в АПЛ.

    Продолжает восхождение в английском чемпионате «Челси», которому удалось подняться с 8 на 5 место.

    Улучшили своё турнирное положение «Фулхэм» (с 12 на 9) и «Тоттенхэм» (с 13 на 10). Вниз опустились «Брайтон» (с 6 на 7), «Ноттингем Форест» (с 7 на 8), «Манчестер Юнайтед» (с 10 на 11), «Брентфорд» (с 9 на 12), «Борнмут» (с 11 на 13).

    Календарь и таблица АПЛ

    Незначительные изменения коснулись зоны вылета: «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» поменялись местами, заняв 18 и 19 места соответственно.

    Центральный матч тура

    В главном матче 5 тура сошлись «Манчестер Сити» и «Арсенал». Лидеры английской Премьер-лиги забили друг другу 4 мяча. Счёт в поединке открыл Эрлинг Холанн, который вывел МС вперёд. На 22-й минуте встречи «Арсеналу» удалось восстановить равновесие на табло, отличился Риккардо Калафиори.

    Под занавес первого тайма точный удар в исполнении Габриэла вывел «пушкарей» вперёд. Преимущество лондонского коллектива продержалось до 98-й минуты. В компенсированное арбитром время «Манчестер Сити» удалось уйти от поражения, спасительный гол для «горожан» забил Джон Стоунс.

  • Богатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов?
  • Могут ли игроки действительно начать бастовать из-за плотного футбольного календаря?
  • Сегодня

    • В итоге «Ман Сити» набрал 13 очков и сохранил за собой первое место, «Арсенал» с активом в 11 баллов опустился на четвёртую строчку.

    Игра лидеров

    По 12 очков набрали «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Мерсисайдцы» к примеру, в минувшем туре нанёс крупное поражение «Борнмуту» (3:0). В составе победителей два мяча забил Луис Диас, ещё один гол на свой счёт записал Дарвин Нуньес.

    «Ливерпуль» — «Борнмут»
    globallookpress.com

    На третьей строчке после «Ливерпуля» идёт «Астон Вилла», команда в 5 туре английского первенства выиграла у «Вулверхэмптона» (3:1).

    В топ-5 турнира ворвался «Челси», лондонский клуб продолжает побеждать, так было и в гостевом поединке против «Вест Хэма» (3:0). За «аристократов» Николас Джэксон забил два гола, ещё один мяч в сетку ворот соперника отправил Коул Палмер.

  • Хёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ
  • Они точно не будут скучать по лучшей футбольной лиге мира
  • 14/09/2024

    • Таким образом «Челси» аккумулировал 10 пунктов и поднялся на 5 место в чемпионате Англии.

    Топ-клубы

    На 10 место в турнирной таблице поднялся «Тоттенхэм», «шпоры» в рамках минувшего игрового дня выиграли у «Брентфорда» (3:1). Свои имена на табло вписали Доминик Соланке, Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон.

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
    globallookpress.com

    Строчкой ниже расположился «Манчестер Юнайтед», который разошёлся миром с командой «Кристал Пэлас» (0:0).

    «Тоттенхэм» и МЮ набрали по 7 очков после матчей 5 тура.

    Тур №6

    Центральная афиша 6-го тура — «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Лидеры английской Премьер-лиги сразятся между собой в воскресенье, 29 сентября.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Манчестер Ситт» отправится в гости к «Ньюкаслу», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» на своём поле примет «Брайтон». Игры состоятся в субботу, 28 сентября.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Матчи 6-го тура в АПЛ пройдут с 28 по 30 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ханфман — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уэска — Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Музетти — Качмазов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры