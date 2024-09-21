Казанский «Рубин» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 8-ми матчах. На счету казанского клуба 3 победы, одна ничья и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 11:14.

Подопечные Рашида Рахимова проиграли три последних матча — два в чемпионате и один в Кубке России. Кроме того, «Рубин» не смог забить в них ни одного мяча, уступив «Спартаку» (0:1), «Крыльям Советов» (0:2) в РПЛ и «Зениту» (0:2) в 4-м туре кубка.

ЦСКА

ЦСКА шестой в турнирной таблице по итогам восьми туров РПЛ. Подопечные Марко Николича набрали 13 очков при 4-х победах, одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 15:5.

Армейцы проиграли в предыдущем туре «Зениту» со счетом 0:1. Это поражение стало для московского клуба первым после двух сухих побед над «Акроном» (4:0) и «Химками» (2:0). В середине этой недели ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» (2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России.

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона РПЛ завершились вничью — 0:0 в Казани и 2:2 Москве.

В 10-ти последних очных встречах на счету каждой из команд по 3 победы и еще в 4-х случае победитель не был выявлен.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА с коэффициентом 2.16.