«Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче группового турнира Кубка России московскийлегко победил самарскиесо счетом 4:1.

Уже на второй минуте отличился Шамар Николсон. На 19-й минуте Роман Зобнин удвоил преимущество красно-белых.

На 41-й минуте защитник самарцев Кирилл Печенин забил в свои ворота. «Крылья» смогли сократить отставание после точного удара воспитанника «Спартака» Владислава Шитова.

Точку в матче на 89-й минуте поставил новичок «Спартака» Рикардо Мангаш — 4:1.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Спартак — Крылья Советов 3:1 Голы: 1:0 Шамар Николсон (2'), 2:0 Роман Зобнин (19'), 3:0 Кирилл Печенин (41'), 3:1 Владислав Шитов (68') Спартак: Александр Селихов, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Шамар Николсон, Abena M. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Виктор Мендес, Игорь Дмитриев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Oroz D., Orozco F. Предупреждения: Маркос Маркиньос (24'), Даниил Хлусевич (24'), Кирилл Печенин (34'), Фернандо Костанца (70'), (87') Удаление: (87')

У «Спартака» стало 6 очков в группе А после 4 матчей, он на третьем месте. «Крылья Советов» с 0 очков замыкают квартет.