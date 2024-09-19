Кафанов: Для первого матча Сафонов сыграл очень добротно, просто и надежно

Тренер вратарей сборной Россиипрокомментировал дебют вратаря национальной командыза «ПСЖ».

Ранее Сафонов вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Жироной». Парижане победили со счетом 1:0.

«Только положительно могу оценить игру Матвея! Во-первых, это первый матч за новый большой клуб, а во-вторых, это первый матч в Лиге чемпионов. Очень важно, что был большой перерыв после последнего матча. Матвей был без практики, и это было очень непросто.

Мандраж у каждого вратаря есть. Когда долго не играешь, на первых минутах ему нужно было войти в игру. Нужно было какое-то время, обычно, на это уходит минут 15-30, если учесть, что долгое время не было игр. Но не было заметно, что он нервничал. Во всяком случае, мне так не показалось.

Был очень опасный сброс во вратарскую, где он опередил нападающего, и, думаю, он правильно сделал, не став ловить мяч, потому что он мог столкнуться с соперником. А в таких случаях не всегда можно удержать мяч.

Слова "идеальный дебют" здесь не подходят. Для первого матча он сыграл очень добротно, просто и надежно», — сказал Кафанов РИА «Новости».