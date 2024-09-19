ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА ЦСКА «засушил» «Краснодар». Важнейшая победа для армейцев
  • 00:02
    • ПСЖ вырвал победу у «Жироны» в матче Лиги чемпионов
  • 23:58
    • «Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Боруссия» Д всухую обыграла «Брюгге» в матче ЛЧ
  • 23:30
    • «Динамо» Москва в серии пенальти обыграло «Динамо» Махачкала в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Кафанов: Для первого матча Сафонов сыграл очень добротно, просто и надежно

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Испании Жирона Лига чемпионов
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебют вратаря национальной команды Матвея Сафонова за «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Ранее Сафонов вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Жироной». Парижане победили со счетом 1:0.

    «Только положительно могу оценить игру Матвея! Во-первых, это первый матч за новый большой клуб, а во-вторых, это первый матч в Лиге чемпионов. Очень важно, что был большой перерыв после последнего матча. Матвей был без практики, и это было очень непросто.

    Мандраж у каждого вратаря есть. Когда долго не играешь, на первых минутах ему нужно было войти в игру. Нужно было какое-то время, обычно, на это уходит минут 15-30, если учесть, что долгое время не было игр. Но не было заметно, что он нервничал. Во всяком случае, мне так не показалось.

    Был очень опасный сброс во вратарскую, где он опередил нападающего, и, думаю, он правильно сделал, не став ловить мяч, потому что он мог столкнуться с соперником. А в таких случаях не всегда можно удержать мяч.

    Слова "идеальный дебют" здесь не подходят. Для первого матча он сыграл очень добротно, просто и надежно», — сказал Кафанов РИА «Новости».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» дома не уступит «Барселоне»
  • «Монако» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ак Барс» уверенно разберется с гостями?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зенит (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры