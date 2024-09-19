Загребское «Динамо» уволило тренера после поражения от «Баварии» со счетом 2:9

Сергей Якирович Фото: globallookpress.com
Руководство «Динамо» и боснийский специалист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Решение было принято вскоре после матча Лиги чемпионов против «Баварии», в котором «Динамо» проиграло со счетом 2:9.
Временным тренером «Динамо» назначен Сандро Перкович.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет 2 октября против «Монако». Игра состоится в Загребе.
В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место после шести туров.