Загребское «Динамо» уволило тренера после поражения от «Баварии» со счетом 2:9

Загребскоеобъявило об уходес поста главного тренера.

Руководство «Динамо» и боснийский специалист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Решение было принято вскоре после матча Лиги чемпионов против «Баварии», в котором «Динамо» проиграло со счетом 2:9.

Временным тренером «Динамо» назначен Сандро Перкович.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет 2 октября против «Монако». Игра состоится в Загребе.

В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место после шести туров.