«Бавария» — «Динамо» Загреб: счет матча 9:2, обзор голов

на своем поле одержала победу над загребским(9:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе мюнхенской команды покер оформил нападающий Гарри Кейн, забив свои голы на 20-й минуте с пенальти, 58-й минуте, 73-й и 78-й минуте. Последние 2 мяча форвард также отправил в ворота, реализовав одиннадцатиметровые удары.

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе оформил дубль, отличившись на 38-й и 61-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Рафаэл Геррейру на 34-й минуте, Лерой Зане на 85-й минуте и Леон Горецка на 90+2-й минуте.

У загребского «Динамо» голы забили Бруно Петкович на 49-й минуте и Такуя Огивара на 51-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Бавария — Динамо З 9:2 Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (20'), 2:0 Рафаэл Геррейру (34'), 3:0 Майкл Олисе (38'), 3:1 Бруно Петкович (49'), 3:2 Takuya Ogiwara (51'), 4:2 Гарри Кейн (58'), 5:2 Майкл Олисе (61'), 6:2 Гарри Кейн (пенальти) (73'), 7:2 Гарри Кейн (пенальти) (78'), 8:2 Лерой Зане (85'), 9:2 Леон Горецка (90 + 2') Бавария: Мануэль Нойер (Свен Ульрайх, 46'), Йозуа Киммих, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Эрик Дайер, 68'), Рафаэл Геррейру (Леон Горецка, 81'), Альфонсо Дэвис, Александар Павлович, Майкл Олисе (Лерой Зане, 68'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 68'), Серж Гнабри, Гарри Кейн Динамо З: Иван Невистич, Ронаэль Пьер-Габриэль (Дарио Шпикич, 73'), Сами Ммаэ, Кевин Теофиль-Катерин, Стефан Ристовски, Мартин Батурина (Ариян Адеми, 79'), Марко Рог (Лука Стойкович, 46'), Йосип Мишич, Бруно Петкович, Марко Пьяца (Сандро Куленович, 62'), Takuya Ogiwara (Арбер Ходжа, 73') Предупреждение: Стефан Ристовски (77')

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Астон Виллой» 2-го октября, а «Динамо» сыграет против «Монако» в тот же день.