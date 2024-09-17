«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор голов

«Мальорка» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий «Мальорки» Абдон Пратс на 36-й минуте с пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Реал Сосьедад 1:0
Гол: 1:0 Абдон Пратс (пенальти) (36') Мальорка: Лео Роман, Антонио Раильо, Хосе Копете, Хоан Мохика, Антонио Санчес, Саму Кошта (Мануэль Морланес, 88'), Омар Маскарель, Серхи Дардер (Валери Фернандес, 88'), Роберт Наварро (Дани Родригес, 70'), Кайл Ларин (Такума Асано, 63'), Абдон Пратс (Ведат Мурики, 63') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Наиф Агер, Ариц Элустондо (Альваро Одриосола, 60'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 60'), Беньят Туррьентес (Пабло Марин, 61'), Серхио Гомес (Такэфуса Кубо, 46'), Лука Сучич, Мартин Субименди, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 78') Предупреждения: Беньят Туррьентес (54'), Абдон Пратс (60')
После этого матча «Мальорка» занимает 6-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 16-й позиции (4).