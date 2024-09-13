Канчельскис: Артига хочет из «Химок» сделать «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист сборнойподелился мнением о большом количестве игроков в заявке

«В "Химках" 33 богатыря, которые вышли не из воды, а из Первой лиги. Пожелаем удачи 33 богатырям. Если есть возможность иметь 33 богатыря, почему нет? Но всё равно это что-то новое. Наверное, испанец Артига хочет из "Химок" сделать "Реал" Мадрид или "Барселону". Сезон покажет, 33 футболиста — это много или мало. Уже потом руководители клуба будут задавать вопросы Артиге, ведь он отвечает за результат и этих богатырей.

Я уверен, что 33 футболиста — список, куда входят основной и дублирующий составы. Не может быть 33 основных игрока, ведь это перебор. Но всё равно непонятно, как тренировать такое количество футболистов. Если Артига пришёл в "Химки", значит, он что-то знает и хочет удивить. Посмотрим, как он удивит», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Химки» внесли в заявку новичка команды Георгия Джикию. В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Акрона» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги 15-го сентября в 16:30 мск.