Киммих зимой может перебраться в «Барселону»

будет вести активные поиски игрока на позицию правого защитника в зимнее трансферное окно.

Сейчас каталонский клуб рассматривает две кандидатуры: Йозуа Киммих из «Баварии» и Оскар Мингеса из «Сельты», у которого летом 2025 года заканчивается контракт с галисийцами.

Приоритетным вариантом является 29-летний немец, который отлично знаком с Хансом-Дитером Фликом по работе в «Баварии» и способный закрыть также позицию центрального полузащитника.

Календарь и таблица испанской Примеры

По итогам четырех туров в Примере «Барселона» идет единоличным лидером с 12 очками.