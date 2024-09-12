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    Киммих зимой может перебраться в «Барселону»

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    «Барселона» будет вести активные поиски игрока на позицию правого защитника в зимнее трансферное окно.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Сейчас каталонский клуб рассматривает две кандидатуры: Йозуа Киммих из «Баварии» и Оскар Мингеса из «Сельты», у которого летом 2025 года заканчивается контракт с галисийцами.

    Приоритетным вариантом является 29-летний немец, который отлично знаком с Хансом-Дитером Фликом по работе в «Баварии» и способный закрыть также позицию центрального полузащитника.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По итогам четырех туров в Примере «Барселона» идет единоличным лидером с 12 очками.

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