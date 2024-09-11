Тарханов: Гуарирапа должен усилить ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА и многих других российских клубовпрокомментировал возможный трансфер форварда «Сочи» в стан армейцев.

«Гуарирапа усилит ЦСКА, он хороший нападающий. Такого форварда нет в армейской команде, ведь он хорошо играет вверху и внизу, здорово открываясь. Очень качественный и молодой футболист.

Гуарирапа — хороший игрок для конкуренции с Мусаевым, а также они могут играть в паре. В Первой лиге Гуарирапе неинтересно играть, поэтому Морено не ставит его в состав. Зато пришёл Писарский, который начал забивать», — сказал Тарханов «Чемпионату».

В настоящее время Гуарирапа отправился на медосмотр перед подписанием контракта с ЦСКА. О переходе может быть объявлено в ближайшее время.

Венесуэльский нападающий появился в «Сочи» весной 2024 года. Всего сыграл в РПЛ 10 матчей, забил 8 голов. В Первой лиге у него пока 9 игр и всего один мяч.