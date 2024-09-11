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    Саутгейт: Хочу взять паузу и перезагрузиться

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время, а также о том, что пока не спешит возобновлять свою тренерскую карьеру.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я не собираюсь торопиться с решением. У меня много вариантов, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как работа в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, перезагрузиться, восстановить силы и затем двигаться дальше.

    Думаю, на данный момент люди понимают, что мне нужно вновь набраться энергии. Я прошёл невероятный восьмилетний путь с командой, это было абсолютной привилегией быть тренером сборной своей страны. Я работал с блестящими игроками и потрясающим персоналом», — цитирует Саутгейта Sky News.

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    54-летний специалист работал со сборной Англии с 2016 года. При нем «львы» дважды подряд доходила до финалов чемпионатов Европы. В финале Евро-2021 англичане уступили Италии 1:1 (2:3 пен.), а на турнире в Германии проиграли Испании со счетом 1:2.

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    • После поражения от испанцев Саутгейт покинул пост главного тренера. Сейчас временно национальную команду возглавляет Ли Карсли.

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