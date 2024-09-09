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    Гризманн: Я всегда любил играть в центре поля

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    Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какая позиция на футбольном поле для него самая комфортная.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Моя любимая позиция? Для меня всегда была это был центр поля — это чувство свободы. Мне это нужно, чтобы чувствовать себя морально комфортно. Моя игра во многом зависит от головы и мыслей. Если я счастлив, то всё в порядке. Если у меня есть сомнения или вопросы, это сразу видно. Вот что случилось со мной на Евро…

    Мне нужно иметь свободную голову, быть счастливым и играть в центре игры, чтобы получать удовольствие от себя и доставлять его другим», — приводит слова Гризманна Marca.

    Ранее сборная Франции в Лиге наций уступила Италии со счетом 1:3.

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