Гризманн: Я всегда любил играть в центре поля

Форвард сборной Франциирассказал, какая позиция на футбольном поле для него самая комфортная.

«Моя любимая позиция? Для меня всегда была это был центр поля — это чувство свободы. Мне это нужно, чтобы чувствовать себя морально комфортно. Моя игра во многом зависит от головы и мыслей. Если я счастлив, то всё в порядке. Если у меня есть сомнения или вопросы, это сразу видно. Вот что случилось со мной на Евро…

Мне нужно иметь свободную голову, быть счастливым и играть в центре игры, чтобы получать удовольствие от себя и доставлять его другим», — приводит слова Гризманна Marca.

Ранее сборная Франции в Лиге наций уступила Италии со счетом 1:3.