Дешам: Критика — часть моей работы

Наставник сборной Франциивысказался о своей работе. Специалист отметил, что ему приходится справляться с давлением.

«В силу своей должности я всегда беру на себя полную ответственность, что не мешает мне говорить игрокам то, что я думаю. Критика всегда была, это часть моей работы, и я не в праве ее осуждать. Я полностью погружен в ситуацию, провожу собственный анализ. Я не живу в бункере, встречаюсь со многими людьми. Болельщики не будут рады, что мы проиграли 1:3 Италии. Я понимаю это, и это часть моей жизни как тренера.

Когда есть негативный результат, всегда важно отреагировать и вернуться на правильный путь. Я не доволен матчем против Италии. Завтра другой матч, другая команда, но с теми же обязательствами. Это хорошо, когда вы показываете обратную реакцию. Моя цель — давать как можно больше игрового времени. Давление всегда присутствует, и нужно показывать максимальную эффективность», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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Матч Бельгия — Франция состоится 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Ранее французы дома уступили Италии со счетом 1:3.