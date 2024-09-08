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    Гризманн: Евро-2024 оказался не лучшим турниром для меня

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о прошедшем Евро-2024.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Произошло много изменений в позициях и тактике, к которым нужно было привыкнуть. Если бы у меня получилось забить два гола в ворота Нидерландов, думаю, что Евро оказался бы для меня другим.

    Раздражала ли меня смена позиции? Это был тактический выбор тренера, который нужно уважать, даже если тебе не всё нравится. Команда превыше всего. Однако это был не лучший мой турнир», — приводит слова Гризманна Telefoot.

    Напомним, что Франция смогла пробиться в полуфинал Евро-2024, где уступила сборной Испании со счетом 1:2 и покинула турнир.

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