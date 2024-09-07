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    Фернандеш: Сыграет ли Роналду на ЧМ-2026? Решать ему

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Португалии Португалия
    Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о возможном выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.

    Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать.

    Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», — приводит слова Фернандеша Goal.

    Ранее британский журналист Том Гиббс жёстко раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, форвард давно должен был завершить карьеру.

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