Фернандеш: Сыграет ли Роналду на ЧМ-2026? Решать ему

Хавбек сборной Португалиивысказался о возможном выступлениина ЧМ-2026.

«Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.

Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать.

Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», — приводит слова Фернандеша Goal.

Ранее британский журналист Том Гиббс жёстко раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, форвард давно должен был завершить карьеру.