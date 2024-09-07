Фернандеш: Сыграет ли Роналду на ЧМ-2026? Решать ему

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.
Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать.
Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», — приводит слова Фернандеша Goal.
Ранее британский журналист Том Гиббс жёстко раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, форвард давно должен был завершить карьеру.