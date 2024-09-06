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    Черчесов: За самоотдачу ставлю пять. Над игрой надо поработать

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итог матча против Норвегии (0:0).

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Начали новый путь, другая лига, другой уровень. Каждая игра будет от ножа. Наша задача готовиться и находить варианты против соперников, которые на бумаге сильнее. Сегодня поздравил ребят с началом. За самоотдачу ставлю пять. Над игрой надо поработать. Спасибо зрителям! Готовимся к Словении.

    Лучше ничего пока не говорить. После просмотра записи можно увидеть все в другом свете. В переходных фазах надо играть в оборону и в атаку, нельзя терять мячи. Это рабочий момент. От игры к игре будем прибавлять.

    У нас было не так много стандартов. Мы отрабатывали, но не срослось. Ребята в обороне выполнили почти все, что хотели. Не так просто сдержать такую команду. Надо находить возможности в атаке», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

    В следующем матче Казахстан сыграет против Словении 9-го сентября, а Норвегия в тот же день встретится с Австрией.

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