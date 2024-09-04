Мбаппе, Ямаль, Беллингем и Довбик номинированы на «Золотой мяч» в 2024 году

«Золотой мяч» Фото: globallookpress.com
В список претендентов на приз лучшему футболисту года попали Джуд Беллингем, Рубен Диаш, Фил Фоден, Федерико Вальверде, Эмилиан Мартинес, Эрлинг Холанд, Нико Уильямс, Гранит Джака, Артем Довбик, Тони Кроос, Винисиус, Дани Ольмо, Флориан Вирц, Мартин Эдегор, Матс Хуммельс, Родри, Гарри Кейн, Деклан Райс, Витинья, Коул Палмер, Дани Карвахаль, Ламин Ямаль, Букайо Сака, Хакан Чалханоглу, Вильям Салиба, Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Адемола Лукман, Антонио Рюдигер, Алехандро Гримальдо.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября.