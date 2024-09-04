«Локомотив» планирует приобрести игрока в оборону перед закрытием трансферного окна

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о возможных приобретениях перед закрытием трансферного окна.

«Могу сказать, что трансферная кампания еще не завершена, у нас еще есть несколько дней. Могут быть приобретения.

Нам еще нужно укрепить защитную линию. При том, что и Морозов, и Погостнов у нас в последнее время добились существенного прогресса, став в "Локомотиве" одними из сильнейших российских игроков своего амплуа.

Но хотел бы трансферную кампанию оценить тогда, когда она будет полностью завершена.

Мы подходим сбалансировано к теме продаж и приобретений, как я вам уже говорил в предыдущем интервью. Болельщики на встрече пытались нам предъявить претензию, что "Локомотив" мало приобретает.

Я в очередной раз ответил, что клуб пытается развиваться по правилам футбольного менеджмента, а нас снова пытаются втянуть в поле неких финансовых авантюр. Повторю еще раз: мы придерживаемся правила, что новые трансферы клуб может себе позволить, исходя из полученных средств с исходящих трансферов», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.