Стали известны итоги жеребьевки Лиги Европы сезона 2024/2025

Завершилась жеребьевка Лиги Европы сезона 2024/2025. Была составлена общая таблица турнира, команды примут участие в 8-и матчах.

В 1-й корзине жеребьевки оказались «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм» и «Славия».

Матчи распределены следующим образом:

«Рома» встретится с Айнтрахтом, Тоттенхэмом, Брагой, АЗ, Динамо Киев, Юнионом, Атлетиком, Эльфсборгом. «Манчестер Юнайтед» — с Рейнджерс, Порту, ПАОК, Фенербахче, Будё-Глимт, Викторией, Твенте, ФКСБ. «Порту» — с Манчестер Юнайтед, Лацио, Олимпиакосом, Маккаби, Мидтьюлланном, Будё-Глимт, Хоффенхаймом, Андерлехтом

«Аякс» — с Лацио, Славией, Маккаби, Реалом Сосьедад, Галатасараем, Карабахом, Бешикташем, РФШ. «Рейнджерс» — с Тоттенхэмом, Манчестер Юнайтед, Лионом, Олимпиакосом, Юнионом, Мальмё, ФКСБ, Ниццей. «Айнтрахт» — со Славией, Ромой, Ференцварошем, Лионом, Викторией, Мидтьюлланном, РФШ, Бешикташем.

«Лацио» — с Порту, Аяксом, Реалом Сосьедад, Брагой, Лудогорцем, Динамо Киев, Ниццей, Твенте. «Тоттенхэм» — с Ромой, Рейнджерс, АЗ, Ференцварошем, Карабахом, Галатасараем, Эльфсборгом, Хоффенхаймом. «Славия» — с Аяксом, Айнтрахтом, Фенербахче, ПАОК, Мальмё, Лудогорцем, Андерлехтом, Атлетиком.

Во 2-й корзине — «Реал Сосьедад», АЗ, «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби» и «Ференцварош».

Распередение матчей:

«Реал Сосьедад» — с Аяксом, Лацио, ПАОК, Маккаби, Динамо Киев, Викторией, Андерлехтом, Ниццей. АЗ — с Ромой, Тоттенхэмом, Фенербахче, Ференцварошем, Галатасараем, Лудогорцем, Эльфсборгом, Атлетиком. «Олимпиакос» — с Рейнджерс, Порту, Брагой, Лионом, Карабахом, Мальмё, Твенте, ФКСБ

«Лион» — с Айнтрахтом, Рейнджерс, Олимпиакосом, Фенербахче, Лудогорцем, Карабахом, Бешикташем, Хоффенхаймом. «Фенербахче» — с Манчестер Юнайтед, Славией, Лионом, АЗ, Юнионом, Мидтьюлланном, Атлетиком, Твенте. «Брага» — с Лацио, Ромой, Маккаби, Олимпиакосом, Будё-Глимт, Юнионом, Хоффенхаймом, Эльфсборгом

ПАОК — со Славией, Манчестер Юнайтед, Ференцварошем, Реалом Сосьедад, Викторией, Галатасараем, ФКСБ, РФШ. «Маккаби» — с Порту, Аяксом, Реалом Сосьедад, Брагой, Мидтьюлланном, Будё-Глимт, РФШ, Бешикташем. «Ференцварош» — с Тоттенхэмом, Айнтрахтом, АЗ, ПАОК, Мальмё, Динамо Киев, Ниццей, Андерлехтом.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В 3-й корзине оказались — «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория», «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн» и «Мальме».

«Карабах» встретится с Аяксом, Тоттенхэмом, Лионом, Олимпиакосом, Мальмё, Будё-Глимт, ФКСБ, Эльфсборгом. «Галатасарай» — с Тоттенхэмом, Аяксом, ПАОК, АЗ, Мальмё, Динамо Киев, Эльфсборгом, РФШ. «Буде-Глимт» — с Порту, Манчестер Юнайтед, Маккаби, Брагой, Карабахом, Юнионом, Бешикташем, Ниццей.

«Виктория» — с Манчестер Юнайтед, Айнтрахтом, Реалом Сосьедад, ПАОК, Лудогорцем, Динамо Киев, Андерлехтом, Атлетиком. «Юнион» — с Ромой, Рейнджерс, Брагой, Фенербахче, Будё-Глимт, Мидтьюлланном, Ниццей, Твенте. «Динамо» Киев — с Лацио, Ромой, Ференцварошем, Реалом Сосьедад, Викторией, Галатасараем, РФШ, Хоффенхаймом

«Лудогорец» — со Славией, Лацио, АЗ, Лионом, Мидтьюлланном, Викторией, Атлетиком, Андерлехтом. «Мидтьюлланн» — с Айнтрахтом, Порту, Фенербахче, Маккаби, Юнионом, Лудогорцем, Хоффенхаймом, ФКСБ. «Мальме» — с Рейнджерс, Славией, Олимпиакосом, Ференцварошем, Галатасараем, Карабахом, Твенте, Бешикташем.

В 4-й корзине — «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ и «Эльфсборг».

Распределение матчей:

«Атлетик» встретится со Славией, Ромой, АЗ, Фенербахче, Викторией, Лудогорцем, Эльфсборгом, Бешикташем. «Хоффенхайм» — с Тоттенхэмом, Порту, Лионом, Брагой, Динамо Киев, Мидтьюлланном, ФКСБ, Андерлехтом. «Ницца» — с Рейнджерс, Лацио, Реалом Сосьедад, Ференцварошем, Будё-Глимт, Юнионом, Твенте, Эльфсборгом

«Андерлехт» — с Порту, Славией, Ференцварошем, Реалом Сосьедад, Лудогорцем, Викторией, Хоффенхаймом, РФШ. «Твенте» — Лацио, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Олимпиакосом, Юнионом, Мальмё, Бешикташем, Ниццей. «Бешикташ» — с Айнтрахтом, Аяксом, Маккаби, Лионом, Мальмё, Будё-Глимт, Атлетиком, Твенте

ФКСБ с Манчестер Юнайтед, Рейнджерс, Олимпиакосом, ПАОК, Мидтьюлланном, Карабахом, РФШ, Хоффенхаймом. РФШ — с Аяксом, Айнтрахтом, ПАОК, Маккаби, Галатасараем, Динамо Киев, Андерлехтом, ФКСБ. «Эльфсборг» — с Ромой, Тоттенхэмом, Брагой, АЗ, Карабахом, Галатасараем, Ниццей, Атлетиком.