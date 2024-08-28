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    Осинькин: Была большая ротация, которая повлияла на наши оборонительные действия

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий по поводу поражения от «Динамо» (1:5) в Кубке России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Была большая ротация, которая чуть больше повлияла на наши оборонительные действия, чем атакующие. В атаке мы что‑то создавали и наиграли на гол, а то и на два. Конечно, соперник получил очень много моментов, которые можно было реализовать в голы. Мы это понимаем, мы не справились.

    Третий пропущенный мяч? Сказать, что этот мяч решил исход встречи (хотя не будь его, были бы в игре), все‑таки нельзя. Был фол, а соперник очень быстро разыграл мяч. 15 метров — далековато, на мой взгляд, от того места, где был фол. Мы не успели перестроиться, оттуда нам пришел гол. Конечно, целая комбинация была разыграна, но показалось, что слишком далеко от точки фола разыграли соперники.

    У нас три достаточно молодых футболиста играли в этой встрече. На замену вышел Бобер, 2006 года рождения. Совсем молодой для нас игрок. Хотя понимаем, что у "Динамо" футболисты такого же возраста не только "грабили", но и забивали. Потихоньку набирает форму Гарре. Дали ему 35 минут игрового времени. Думаю, после паузы на сборную он уже наберет форму.

    Якуба? Судя по тому, как он среагировал, всё достаточно серьезно. Если бы это было первый или второй раз, он бы и не заплакал, он сильный ментально человек. Но уже много времени всё большие нагрузки заканчиваются такими надрывами. В двух или трех последних матчах, в которых он получал достаточно игрового времени, он всегда уходил с поля по травме. Он молодой футболист, сочувствие ему. Не только от меня, но и всей команды. Его не просто любят в команде, его любят болельщики за сверхсамоотдачу. Он умеет выгрызать мячи, умирать на поле, доработать за любого партнера, но на этом этапе здоровье его подводит», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 6-ю баллами в копилке. «Крылья Советов» — на последней 4-й позиции без набранных очков.

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