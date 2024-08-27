Примера. «Лас-Пальмас» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», «Барселона» — «Райо Вальекано»

«Вильярреал» — «Сельта» 4:3
«Вильярреал» на своем поле обыграл «Сельту» (4:3) в матче 3-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы забили Серхи Кардона на 26-й минуте и Тьерно Барри на 60-й минуте. К тому же, полузащитник «Сельты» Жаилсон на 64-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
На 90+10-й минуте полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо забил победный гол и принес победу для своей команды.
У гостей голы записали на свой счет Борха Иглесиас на 12-й минуте, Оскар Мингеса на 31-й минуте и Карл Старфельт на 80-й минуте.
После этого матча «Вильярреал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. «Сельта» — на 2-й позиции (6 баллов).
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