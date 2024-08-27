Примера. «Лас-Пальмас» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», «Барселона» — «Райо Вальекано»

Матчи 3-го тура испанской Примеры пройдут с 27 по 29 августа.

«Вильярреал» — «Сельта» 4:3

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Сельту» (4:3) в матче 3-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев голы забили Серхи Кардона на 26-й минуте и Тьерно Барри на 60-й минуте. К тому же, полузащитник «Сельты» Жаилсон на 64-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 90+10-й минуте полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо забил победный гол и принес победу для своей команды.

У гостей голы записали на свой счет Борха Иглесиас на 12-й минуте, Оскар Мингеса на 31-й минуте и Карл Старфельт на 80-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Сельта 4:3 Голы: 0:1 Борха Иглесиас (12'), 1:1 Серхи Кардона (26'), 1:2 Оскар Мингуэза (31'), 2:2 Thierno Barry (60'), 3:2 Жаилсон (автогол) (64'), 3:3 Карл Старфельт (80'), 4:3 Даниэль Парехо (90 + 10') Предупреждения: Илаш Мориба (53'), Кико Фемения (55'), Рауль Альбиоль (81'), Пап Гуй (85'), Уиллот Сведберг (88'), Hugo Alvarez (90 + 8')

После этого матча «Вильярреал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. «Сельта» — на 2-й позиции (6 баллов).

«Мальорка» — «Севилья»

27 августа, вторник, 20:00 мск

«Райо Вальекано» — «Барселона»

27 августа, вторник, 20:00 мск

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Бетис» — «Хетафе»

Перенесен

«Вальядолид» — «Леганес»

28 августа, среда, 20:00 мск

«Атлетик» — «Валенсия»

28 августа, среда, 20:00 мск

«Атлетико» — «Эспаньол»

28 августа, среда, 22:30 мск

«Реал Сосьедад» — «Алавес»

28 августа, среда, 22:30 мск

«Жирона» — «Осасуна»

29 августа, четверг, 20:00 мск

Календарь и таблица испанской Примеры

«Лас-Пальмас» — «Реал»

29 августа, четверг, 22:30 мск