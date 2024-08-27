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    Примера. «Лас-Пальмас» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», «Барселона» — «Райо Вальекано»

    Обзор матчей 3-го тура испанской Примеры

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    Матчи 3-го тура испанской Примеры пройдут с 27 по 29 августа.

    «Вильярреал» — «Сельта» 4:3

    «Вильярреал» на своем поле обыграл «Сельту» (4:3) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    В составе хозяев голы забили Серхи Кардона на 26-й минуте и Тьерно Барри на 60-й минуте. К тому же, полузащитник «Сельты» Жаилсон на 64-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 90+10-й минуте полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо забил победный гол и принес победу для своей команды.

    У гостей голы записали на свой счет Борха Иглесиас на 12-й минуте, Оскар Мингеса на 31-й минуте и Карл Старфельт на 80-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Сельта 4:3
    Голы: 0:1 Борха Иглесиас (12'), 1:1 Серхи Кардона (26'), 1:2 Оскар Мингуэза (31'), 2:2 Thierno Barry (60'), 3:2 Жаилсон (автогол) (64'), 3:3 Карл Старфельт (80'), 4:3 Даниэль Парехо (90 + 10') Предупреждения: Илаш Мориба (53'), Кико Фемения (55'), Рауль Альбиоль (81'), Пап Гуй (85'), Уиллот Сведберг (88'), Hugo Alvarez (90 + 8')

    После этого матча «Вильярреал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. «Сельта» — на 2-й позиции (6 баллов).

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