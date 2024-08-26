Хамес Родригес перешел в клуб испанской Ла Лиги

Хамес Родригес Фото: globallookpress.com
Мадридский клуб не стал раскрывать подробности контракта с колумбийским футболистом.
По данным СМИ, соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
Родригес находился в статусе свободного агента после расторжения контракт с бразильским «Сан-Паулу».
Предыдущим клубом Хамеса в Европе был греческий «Олимпиакос», откуда он ушел в апреле 2023 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Хамеса в пять миллиона евро.
Напомним, ранее Хамес Родригес уже играл в Ла Лиге за мадридский «Реал».