Гаджиев: Есть недовольство судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Президент «Динамо» Махачкалавысказался по поводу работы арбитров в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

Матч обслуживал судья Кирилл Левников. На 68-й минуте в составе махачкалинского клуба прямую красную карточку получил защитник Муталип Алибеков.

«Наверное, есть недовольство судейством в матче "Рубин" — "Динамо" Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды.

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Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», — сказал Гаджиев «Чемпионату».