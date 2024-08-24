Гаджиев: Есть недовольство судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Гаджи Гаджиев Фото: globallookpress.com
Матч обслуживал судья Кирилл Левников. На 68-й минуте в составе махачкалинского клуба прямую красную карточку получил защитник Муталип Алибеков.
«Наверное, есть недовольство судейством в матче "Рубин" — "Динамо" Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды.
Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», — сказал Гаджиев «Чемпионату».