«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор гола

Оба забитых мяча в этой игре на счету Джейми Байноу-Гиттенса.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Айнтрахт Ф 1:0
Гол: 1:0 Джейми Байно-Гиттенс (72') Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан (Феликс Нмеча, 81'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 59'), Дониелл Мален (Максимилиан Байер, 59'), Марсель Забитцер (Джованни Рейна, 81'), Юлиан Брандт Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Артур Теате (Нильс Нкунку, 69'), Робин Кох, Тута, Расмус Кристенсен, Марио Гётце (Эмиль Хойлунд, 76'), Хуго Ларссон, Эйе Скири, Уго Экитике (Ансгар Кнауфф, 77'), Фарес Шаиби (Can Uzun, 76'), Омар Мармуш (Igor Matanovic, 69')
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Таким образом, «Боруссия» стартовала с победы и имеет на своем счету первые три очка.