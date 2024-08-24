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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Атлетик». Онлайн
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    «Боруссия» сломила сопротивление «Айнтрахта»

    «Боруссия» Д — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче первого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле победила «Айнтрахт» со счетом 2:0.

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    Оба забитых мяча в этой игре на счету Джейми Байноу-Гиттенса.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Айнтрахт Ф 1:0
    Гол: 1:0 Джейми Байно-Гиттенс (72') Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан (Феликс Нмеча, 81'), Паскаль Грос, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 59'), Дониелл Мален (Максимилиан Байер, 59'), Марсель Забитцер (Джованни Рейна, 81'), Юлиан Брандт Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Артур Теате (Нильс Нкунку, 69'), Робин Кох, Тута, Расмус Кристенсен, Марио Гётце (Эмиль Хойлунд, 76'), Хуго Ларссон, Эйе Скири, Уго Экитике (Ансгар Кнауфф, 77'), Фарес Шаиби (Can Uzun, 76'), Омар Мармуш (Igor Matanovic, 69')

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    Таким образом, «Боруссия» стартовала с победы и имеет на своем счету первые три очка.

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