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    «Лугано» и «Аякс» пробились в финал квалификации ЛЕ

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    Обзор ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

    «Аякс» — «Панатинаикос»
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    «Аякс» — «Панатинаикос»

    В одной из встреч «Лугано» сыграл вничью с сербским «Партизаном» со счетом 2:2 в рамках дополнительного времени.

    В основное время матча швейцарская команда забила на 48-й минуте, отличился Ренато Штеффен.

    У «Партизана» голы записали на свой счет Гайас Захид на 44-й минуте и Светозар Маркович на 67-й минуте.

    Команды довели дело до дополнительного времени по сумме 2-х встреч (0:1 и 2:1). На 111-й минуте «Лугано» сумел сравнять счет благодаря голу Хаджа Махмуда.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Лугано — Партизан 2:2
    Голы: 0:1 Ghayas Zahid (44'), 1:1 Ренато Штеффен (48'), 1:2 Светозар Маркович (67'), 2:2 Hadj Mahmoud (111') Лугано: Амир Саипи, Маттия Дзанотти, Альбиан Хайдари, Мильтон Валенсуэла, Антониос Пападопулос, Анто Гргич (Hadj Mahmoud, 63'), Ренато Штеффен (Закари Бро-Гийяр, 117'), Уран Бислими (Ларс Лукас Маи, 88'), Игнасио Алиседа (Хишам Маю, 64'), Ousmane Doumbia, Daniel Dos Santos Correia (Шкельким Влади, 54') Партизан: Александар Йованович, Нихад Муякич, Светозар Маркович, Натан де Медина, Кервин Арриага (Бибрас Натхо, 113'), Aldo Kalulu (Неманья Николич, 64'), Zubairu Ibrahim (Жоао Гримальдо, 64'), Go Young-jun, Xander Severina (Nemanja Trifunovic, 89'), Ghayas Zahid (Леонард Овусу, 89'), M.Jurcevic Предупреждения: Кервин Арриага (17'), Zubairu Ibrahim (33'), Альбиан Хайдари (49'), Нихад Муякич (70'), Альбиан Хайдари (88'), Мильтон Валенсуэла (105'), Hadj Mahmoud (112'), Ренато Штеффен (115')

    В результате противостояния (1:0 и 2:2) «Лугано» пробился в финальный раунд квалификации Лиги Европы.

    В параллельном матче «Аякс» в серии пенальти обыграл греческий «Панатинаикос» (0:1, 13:12 по пен.).

    В основное время матча гости забили только 1 гол на 89-й минуте, отличился Тете.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Аякс», победив со счетом 13:12. Победный одиннадцатиметровый удар сделал Антон Гоэи.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Аякс — Панатинаикос 0:1
    Голы: 0:1 Тете (89'), 1:0 Стивен Бергвейн (пенальти) (120'), 2:1 Бранко ван ден Бомен (пенальти) (120'), 2:1 Alexander Jeremejeff (пенальти) (120'), 3:2 Мика Годтс (пенальти) (120'), 3:2 Тете (пенальти) (120'), 4:3 Кеннет Тейлор (пенальти) (120'), 4:3 Тин Едвай (пенальти) (120'), 4:4 Филип Младенович (пенальти) (120'), 5:5 Джордан Хендерсон (пенальти) (120'), 5:5 Тонни Триндаде Вильена (пенальти) (120'), 6:6 Антон Гоэи (пенальти) (120'), 6:6 Георгиос Ваяннидис (пенальти) (120'), 7:7 Йосип Шутало (пенальти) (120'), 7:7 Зека (пенальти) (120'), 8:8 Ремко Пасвер (пенальти) (120'), 8:8 Бартломей Дронговский (пенальти) (120'), 9:9 Стивен Бергвейн (пенальти) (120'), 9:9 Даниэль Мансини (пенальти) (120'), 10:10 Бранко ван ден Бомен (пенальти) (120'), 10:10 Alexander Jeremejeff (пенальти) (120'), 11:11 Мика Годтс (пенальти) (120'), 11:11 Тете (пенальти) (120'), 12:12 Кеннет Тейлор (пенальти) (120'), 12:12 Тин Едвай (пенальти) (120'), 13:12 Антон Гоэи (пенальти) (120') Аякс: Ремко Пасвер, Девин Ренс (Стивен Бергвейн, 110'), Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато (Брайан Бробби, 99'), Киян Фитц-Джим, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор, Стивен Бергёйс (Антон Гоэи, 71'), Чуба Акпом (Бертран Траоре, 60'), Карлос Боргес (Мика Годтс, 61') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Филип Младенович, Тин Едвай, Сверрир Ингасон, Филип Джуричич (Тете, 68'), Даниэль Мансини, Адам Черин (Тонни Триндаде Вильена, 82'), Фотис Иоаннидис (Alexander Jeremejeff, 75'), Анастасиос Бакасетас (Зека, 97'), Яннис Коцирас (Георгиос Ваяннидис, 68'), Willian Souza Arao da Silva Предупреждения: Анастасиос Бакасетас (6'), Чуба Акпом (53'), Фотис Иоаннидис (75'), Филип Младенович (78'), Alexander Jeremejeff (90 + 4'), Джордан Хендерсон (105'), Тете (105'), Даниэль Мансини (105'), Неманья Максимович (120')

    По итогам 2-х встречах (1:0, 0:1, 13:12 по пен.) «Аякс» прошел в 4-й раунд квалификации ЛЕ.

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