«Карабах» и «Динамо» Киев прошли в следующий раунд ЛЧ

Еще два матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов определили участников следующего круга.

Шотландский «Рейнджерс» у себя дома проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

На 82-й минуте счет открыл Александр Пихаленок, а через две минуты преимущество удвоил Назар Волошин.

Первый матч закончился вничью 0:0.

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Болгарский «Лудогорец» на своем поле потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» — 2:7.

Дубль в составе хозяев сделал Квадво Дуа. По два гола за «Карабах» забили Бензиа и Патрик Андраде, также отличились Жуниньо, Торал Байрамов и Редон Шиша.