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    «Карабах» и «Динамо» Киев прошли в следующий раунд ЛЧ

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    Еще два матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов определили участников следующего круга.

    Александр Шовковский — тренер киевского «Динамо»
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    Александр Шовковский — тренер киевского «Динамо»

    Шотландский «Рейнджерс» у себя дома проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

    На 82-й минуте счет открыл Александр Пихаленок, а через две минуты преимущество удвоил Назар Волошин.

    Первый матч закончился вничью 0:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Болгарский «Лудогорец» на своем поле потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» — 2:7.

    Дубль в составе хозяев сделал Квадво Дуа. По два гола за «Карабах» забили Бензиа и Патрик Андраде, также отличились Жуниньо, Торал Байрамов и Редон Шиша.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лудогорец — Карабах 2:7
    Голы: 0:1 Жуниньо (7'), 1:1 Квандво Дуа (13'), 2:1 Квандво Дуа (пенальти) (23'), 2:2 Яссин Бензия (пенальти) (45 + 1'), 2:3 Патрик Андраде (45 + 5'), 2:4 Турал Байрамов (93'), 2:5 Редон Джиджа (110'), 2:6 Патрик Андраде (112'), 2:7 Яссин Бензия (118') Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон (Аслак Витри, 91'), Диниш Алмейда, Оливье Вердон, Антон Недялков, Дерой Дуарте (Матиас Тиссера, 96'), Якуб Пётровский (Ивайло Чочев, 46'), Педро Наресси (Эдвин Куртулуш, 109'), Рик, Квандво Дуа (Тодор Неделев, 102'), Руан Секо (Спас Делев, 74') Карабах: Фабиян Бунтиц, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Марко Вешович (Матеус Силва, 29'), Жуниньо (Редон Джиджа, 106'), Абделла Зубир, Леандру Андраде (Нериман Ахундзаде, 98'), Марко Янкович (Патрик Андраде, 38'), Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 84'), Яссин Бензия, Julio Rodrigues Romao Предупреждения: Бахлул Мустафазаде (28'), Матеус Силва (54'), Ивайло Чочев (58'), Жулио Ромау (85'), Абделла Зубир (87'), Дерой Дуарте (89'), Рик (90 + 3'), Яссин Бензия (104'), Антон Недялков (108')
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