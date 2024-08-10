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    Президент «Динамо» Махачкала: Не думаю, что по игре был разрыв в два мяча

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о матче против «Локомотива» (0:2).

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Команда показала нормальную игру, хорошую. В атаке детали есть, надо поправлять. Но в целом, нормальный матч. Не думаю, что по самой игре был разрыв в два мяча. Да, у "Локомотива" побольше мастерства, но моментов‑то не было. Удар издалека и стандарт. Больше ничего не было у них.

    Понятно, что мастерство отдельных футболистов железнодорожников выше. Но я доволен, как сыграли наши футболисты. Доволен, что в конце игры пауз больше брал соперник, а не мы. Естественно, это связано и с тем, что они вели в счете. Возможно, если бы игра складывалась по‑другому, то ситуация была бы иной. Нам надо добавлять в атаке, что было известно и до этой игры. Добавим, я думаю», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 13-й позиции (2 балла).

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