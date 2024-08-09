Гвардиола заявил, что может в будущем возглавить сборную Англии

Главный тренеррассказал о своем будущем.

«Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Футбольная ассоциация Англии готова подождать пока у Гвардиолы закончится контракт с «Манчестер Сити», соглашение рассчитано до лета 2025-го года.

Завтра, 10-го августа «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.