Гвардиола заявил, что может в будущем возглавить сборную Англии

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ сообщали о том, что Футбольная ассоциация Англии готова подождать пока у Гвардиолы закончится контракт с «Манчестер Сити», соглашение рассчитано до лета 2025-го года.
Завтра, 10-го августа «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках Суперкубка Англии. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.