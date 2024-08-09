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    Гвардиола заявил, что может в будущем возглавить сборную Англии

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем будущем.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что Футбольная ассоциация Англии готова подождать пока у Гвардиолы закончится контракт с «Манчестер Сити», соглашение рассчитано до лета 2025-го года.

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