10 августа в финале Суперкубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал в таблице АПЛ на 8-м месте с 60 очками, но завоевал Кубок Англии.

Последние матчи: перед стартом сезона команда Эрика тен Хага уступила в товарищеской встрече «Ливерпулю» со счетом 0:3, играя полурезервным составом.

До этого была победа над «Бетисом» (3:2) и поражение от «Арсенала» (1:2).

Не сыграют: травмированы Хейлунн, Маласия, новичок Йоро, также под вопросом участие Линделефа, Магуайра, Эванса.

Состояние команды: летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнили два молодых таланта. Это французский защитник Лени Йоро из «Лилля» и голландский нападающий Джошуа Зиркзее из «Болоньи». В остальном состав не претерпел пока изменений, а Эрику тен Хагу дали еще один сезон на перестраивание команды и возможность вернуться в элиту АПЛ.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал в очередной раз чемпионом АПЛ и проиграл в финале Кубка Англии «МЮ».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: перед стартом сезона подопечные Хосепа Гвардиолы победили «Челси» (4:2). Хет-триком отметился Эрик Холанн, еще один мяч на счету Оскара Бобба.

Ранее была ничья с «Барселоной» (2:2) и поражение от «Милана» (2:3).

Не сыграют: под вопросом участие Эдерсона и Рико Льюиса.

Состояние команды: состав «Манчестер Сити» летом почти не претерпел изменений. Пока только одно приобретение в лице молодого бразильского вингера Савио из «Жироны», а ушел лишь дублер Серхио Гомес. Команда очень сыграна, у Гвардиолы все отлажено и команда снова будет фаворитом сезона.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в финале Кубка Англии «МЮ» победил со счетом 2:1

Матч в АПЛ оба матча остались за «Ман Сити» (3:1, 3:0)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 4,80, а на «МЮ» — 1,60, ничью букмекеры оценивают в 4,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,68, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: у команды тен Хага огромные проблемы в центре обороны, где почти не осталось здоровых футболистов, не будет и главного нападающего Хейлунна. Гвардиола традиционно сильно подводит свои команды к началу сезона и часто на старте следуют длительные победные серии. Также «Ман Сити» постарается взять реванш за поражение в Кубке Англии.

Может сказаться участие ведущих игроков в ЧЕ-2024, но из составов обеих команд их было примерно одинаково на турнире.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1,92.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с обилием голов, это первый матч сезона, команды еще в не лучшем состоянии, а статус турнира не самый престижный.

Ставка: ОЗ + ТБ3,5 за 3,05.