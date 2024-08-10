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    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.92. 10.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    10 августа в финале Суперкубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Суперкубок 10 Августа 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал в таблице АПЛ на 8-м месте с 60 очками, но завоевал Кубок Англии.

    Последние матчи: перед стартом сезона команда Эрика тен Хага уступила в товарищеской встрече «Ливерпулю» со счетом 0:3, играя полурезервным составом.

    До этого была победа над «Бетисом» (3:2) и поражение от «Арсенала» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы Хейлунн, Маласия, новичок Йоро, также под вопросом участие Линделефа, Магуайра, Эванса.

    Состояние команды: летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнили два молодых таланта. Это французский защитник Лени Йоро из «Лилля» и голландский нападающий Джошуа Зиркзее из «Болоньи». В остальном состав не претерпел пока изменений, а Эрику тен Хагу дали еще один сезон на перестраивание команды и возможность вернуться в элиту АПЛ.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал в очередной раз чемпионом АПЛ и проиграл в финале Кубка Англии «МЮ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: перед стартом сезона подопечные Хосепа Гвардиолы победили «Челси» (4:2). Хет-триком отметился Эрик Холанн, еще один мяч на счету Оскара Бобба.

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    Ранее была ничья с «Барселоной» (2:2) и поражение от «Милана» (2:3).

    Не сыграют: под вопросом участие Эдерсона и Рико Льюиса.

    Состояние команды: состав «Манчестер Сити» летом почти не претерпел изменений. Пока только одно приобретение в лице молодого бразильского вингера Савио из «Жироны», а ушел лишь дублер Серхио Гомес. Команда очень сыграна, у Гвардиолы все отлажено и команда снова будет фаворитом сезона.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в финале Кубка Англии «МЮ» победил со счетом 2:1

    • Матч в АПЛ оба матча остались за «Ман Сити» (3:1, 3:0)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 4,80, а на «МЮ» — 1,60, ничью букмекеры оценивают в 4,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,68, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,27.

    Прогноз: у команды тен Хага огромные проблемы в центре обороны, где почти не осталось здоровых футболистов, не будет и главного нападающего Хейлунна. Гвардиола традиционно сильно подводит свои команды к началу сезона и часто на старте следуют длительные победные серии. Также «Ман Сити» постарается взять реванш за поражение в Кубке Англии.

    Может сказаться участие ведущих игроков в ЧЕ-2024, но из составов обеих команд их было примерно одинаково на турнире.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1,92.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с обилием голов, это первый матч сезона, команды еще в не лучшем состоянии, а статус турнира не самый престижный.

    Ставка: ОЗ + ТБ3,5 за 3,05.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Старт сезона получится интересным
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