Хавбек «Динамо» Мх пропустит две игры по решению КДК

Полузащитник махачкалинского «Динамо»получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Пари Нижний Новгород» (0:1).

«В Махачкале удалили двух игроков. Штраф — 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Глушков был удалён на 90-й минуте, он присутствовал на заседании по видеосвязи, мы его послушали, оценили все обстоятельства. После матча он извинился перед судьёй, что было отмечено в рапорте. Эти извинения были приняты.

С учётом всех обстоятельств — два матча дисквалификации, один из них — реальный, другой — условный. Испытательный срок до 31 декабря 2024 года», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».