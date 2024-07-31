«Ахмат» — «Пари НН»: составы, прогноз, коэффициенты

Бернард Бериша Фото: globallookpress.com
Стартовый состав «Ахмата»: Михаил Опарин (вратарь), Александр Жиров, Мирослав Богосавац, Милош Шатара, Арсен Адамов, Камило, Антон Швец, Заим Диванович, Стветослав Ковачев, Бернард Бериша, Гамид Агаларов.
Стартовый состав «ПАРИ НН»: Иван Кукушкин (вратарь), Виктор Александров, Данила Ведерников, Кирилл Гоцук, Максим Шнапцев, Кирилл Глущенков, Дан Леон Глейзер, Никита Ермаков, Антон Мухин, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли.
Встреча пройдет в Грозном в 21:00 (мск). Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.