«Шанхай» Слуцкого победил «Ухань Фри Таунс» и продлил беспроигрышную серию

Леонид Слуцкий Фото: x.com/SHShenhua1993
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа».
В первом тайме отличился Ян Цзэсян, а во втором — Сефас Малеле, реализовавший пенальти.
С учетом всех турниров беспроигрышная серия команды Леонида Слуцкого составляет уже 24 матча (19 побед, пять ничьих).
Футбол. Китай. Суперлига
Ухань Саньчжэнь — Шанхай Шэньхуа 0:2
Голы: 0:1 Yang Zexiang (42'), 0:2 Сефас Малеле (пенальти) (70') Ухань Саньчжэнь: Лю Дяньцзо, Цзян Чжипэн, Жока, Дарлан, Чжан Сяобинь, Ромарио Балде, Педро Родригес, Deng Hanwen, Umidjan Yusup, Ji-su Park, Tao Qianglong Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи, Цзян Шэнлун, Цзинь Сюнкаи, Вилсон Манафа, Се Пэнфэй, Жуан Карлуш Тейшейра, У Си, Ибраим Амаду, Сефас Малеле, Xu Haoyang, Bao Yaxiong Предупреждения: Цзян Шэнлун (33'), Жуан Карлуш Тейшейра (60') Удаления: Цзян Чжипэн (63'), Bao Yaxiong (73')
«Шанхай Шэньхуа» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая — 55 очков.
В следующем матче команда Слуцкого сыграет 4 августа против «Бэйцзин Гоань».