ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304
  • 18:22
    • Синнер пропустит Олимпиаду-2024
  • 18:10
    • Аргентина ушла от поражения в матче с Марокко на Олимпиаде-2024
  • 18:04
    • Испания победила Узбекистан на Олимпиаде-2024
  • 17:10
    • Томас Бах остался президентом МОК
  • 13:46
    • Марио Фернандес покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    Форвард «Акрона» Тимошенко: Перед нами стоит задача остаться в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон
    Форвард новичка РПЛ «Акрона» Иван Тимошенко рассказал о стоящих задачах перед его командой.

    Иван Тимошенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Тимошенко

    «Сложно сказать, какому месту "Акрона" по итогам сезона я был бы доволен. Сейчас важно вкатиться в сезон, начать выигрывать, подниматься в таблице, а в конце чемпионата разберёмся. Но, само собой, первостепенная задача — остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всё выше и выше в таблице», — сказал Тимошенко «Чемпионату».

    По итогам прошлого сезона «Акрон» вывел впервые в своей истории в РПЛ. Иван Тимошенко в прошлом сезоне играл в «Черноморце», а летом перешел в тольяттинский клуб.

    В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

    Первый матч нового сезона РПЛ «Акрон» провёл с «Локомотивом». В этой встрече победу одержала московская команда со счётом 3:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» замахнётся на 3-й раунд Лиги чемпионов?
  • «Лудогорец» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» добьется разгромной победы над соперником?
  • «Динамо» Батуми — «Дечич». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Сможет ли «Аякс» разгромить «Войводину»?
  • «Аякс» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аякс — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зимбру — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сумгаит — Фехервар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 25 июля
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры