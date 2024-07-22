Испания U19 сыграла вничью с юниорами из Франции на ЧЕ-2024 U19

В одной из встреч Испания U19 поделила очки с юниорами из Франции.
В составе испанской сборной U19 голы забили Дани Родригес на 65-й минуте и Симо Кеддари на 74-й минуте.
Сборная Франции U19 ответила голами Саймона Буабре на 13-й минуте и Валентена Атаньяна на 90-й минуте.
После этого матча Франция U19 заняла 1-е место в группе В и пробилась в плей-офф Евро-2024 U19. Юниоры Испании расположились на 2-й позиции, они также примут участие в матчах на вылет.
В параллельном матче сборная Турции U19 также сыграла вничью с Данией U19 со счетом 3:3.
У турецких юниоров голы забили Эмир Барс на 27-й минуте, Пойраз Йылдырым на 53-й и Эфе Сарыкая на 70-й минуте. У Дании U19 голы записали на свой счет Оскар Швартау на 18-й минуте, Микель Гогорза на 64-й и Александер Симмельхак на 76-й минуте.
По итогам группового этапа сборные Турции U19 и Дании U19 не сыграют в плей-офф юниорского Евро-2024, заняв в своей группе 3-е и 4-е места соооветственно.