Испания U19 сыграла вничью с юниорами из Франции на ЧЕ-2024 U19

Обзор матчей группового этапа чемпионата Европы 2024-го года U19.

В одной из встреч Испания U19 поделила очки с юниорами из Франции.

В составе испанской сборной U19 голы забили Дани Родригес на 65-й минуте и Симо Кеддари на 74-й минуте.

Сборная Франции U19 ответила голами Саймона Буабре на 13-й минуте и Валентена Атаньяна на 90-й минуте.

Футбол. U19 Евро-2024. Группа B Испания U19 — Франция U19 2:2 Голы: 0:1 Saimon Bouabre (13'), 1:1 Дани Родригес (65'), 2:1 Wassim Keddari Boulif (75'), 2:2 Валентен Атангана-Эдоа (90')

После этого матча Франция U19 заняла 1-е место в группе В и пробилась в плей-офф Евро-2024 U19. Юниоры Испании расположились на 2-й позиции, они также примут участие в матчах на вылет.

В параллельном матче сборная Турции U19 также сыграла вничью с Данией U19 со счетом 3:3.

У турецких юниоров голы забили Эмир Барс на 27-й минуте, Пойраз Йылдырым на 53-й и Эфе Сарыкая на 70-й минуте. У Дании U19 голы записали на свой счет Оскар Швартау на 18-й минуте, Микель Гогорза на 64-й и Александер Симмельхак на 76-й минуте.

Футбол. U19 Евро-2024. Группа B Турция U19 — Дания U19 3:3 Голы: 0:1 Oscar Schwartau (18'), 1:1 Emir Bars (27'), 2:1 Engin Poyraz Efe Yildirim (53'), 2:2 Mikel Gogorza (64'), 3:2 Efe Sarikaya (70'), 3:3 Alexander Illum Simmelhack (76')

По итогам группового этапа сборные Турции U19 и Дании U19 не сыграют в плей-офф юниорского Евро-2024, заняв в своей группе 3-е и 4-е места соооветственно.