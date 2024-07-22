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    Эзе может заменить Де Брейне в «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian.

    Эберечи Эзе
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    Эберечи Эзе

    Стало известно, что руководство и тренерский штаб «горожан» высоко ценят футбольные качества Эзе. В контракте полузащитника прописан пункт об отступных в 60 млн. фунтов, сумма трансфера может дойти до 70-и млн. фунтов в учетом бонусов.

    К тому же, в услугах Эзе заинтересованы «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Кристал Пэлас 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

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