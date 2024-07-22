Эзе может заменить Де Брейне в «Манчестер Сити»

Полузащитникможет стать игроком. Об этом сообщает The Guardian.

Стало известно, что руководство и тренерский штаб «горожан» высоко ценят футбольные качества Эзе. В контракте полузащитника прописан пункт об отступных в 60 млн. фунтов, сумма трансфера может дойти до 70-и млн. фунтов в учетом бонусов.

К тому же, в услугах Эзе заинтересованы «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Кристал Пэлас 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.