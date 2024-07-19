«Байер» объявил о подписании Терье

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Контракт 27-летнего француза рассчитан до 30 июня 2029 года, информирует пресс-служба леверкузенского клуба.

«После семи лет профессиональной карьеры во Франции я хотел переехать в большой зарубежный клуб в Европе. Тот факт, что я покажу свои навыки в клубе, который сделал "золотой дубль", является для меня особой мотивацией. Здорово быть частью этой команды», — сказал Терье после подписания контракта.

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В сезоне-2023/24 Мартен Терье сыграл 36 матчей за «Ренн» во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.