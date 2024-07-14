Месси: Может быть, в финале Ди Мария забьет еще один гол

Нападающий сборнойотреагировать на новость о том, что полузащитник, вероятно, завершит карьеру в национальной команде.

«Кто знает, может быть, в финале он забьет еще один гол, как это было во всех предыдущих матчах, в которых он принимал участие. Это было бы невероятно.

Мы всегда говорим ему, что если всё пойдет хорошо, то нас будут ждать матчи плей-офф. Тем не менее, Фидео (прозвище Ди Марии в команде) принял решение, и ничто не может его изменить», — приводит слова Месси интернет-издание Reuters.

Напомним, что сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки-2024, где встретится с Колумбией завтра, 15-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.