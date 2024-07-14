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    Линекер рассказал, какие слова мечтает произнести после финала Евро-2024

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    .SubAnnounce Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер заявил, что надеется на победу национальной команды в финале Евро-2024 против Испании.

    Гари Линекер
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    Гари Линекер

    «Будет очень тяжело против Испании. Сейчас важно просто пересечь черту, вот что имеет значение. Моей жизненной мечтой было выиграть трофей со сборной Англии в качестве игрока, что не совсем удалось, и теперь я освещаю это как комментатор.

    Мы были очень близки к победе три года назад, и это может произойти сейчас. Если не сейчас, то у меня мало времени. Я полон надежд. Моя мечта — произнести слова: Англия выиграла Евро», — приводит слова Линекера The Guardian.

  • Испания — Англия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция финала Евро-2024 Испания — Англия
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    • Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартовал в 22:00 мск. После 40 минут игры счет — 0:0. Следите за ходом встречи по этой ссылке.

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