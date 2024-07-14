Линекер рассказал, какие слова мечтает произнести после финала Евро-2024

.SubAnnounce Экс-футболист сборнойзаявил, что надеется на победу национальной команды в финале Евро-2024 против

«Будет очень тяжело против Испании. Сейчас важно просто пересечь черту, вот что имеет значение. Моей жизненной мечтой было выиграть трофей со сборной Англии в качестве игрока, что не совсем удалось, и теперь я освещаю это как комментатор.

Мы были очень близки к победе три года назад, и это может произойти сейчас. Если не сейчас, то у меня мало времени. Я полон надежд. Моя мечта — произнести слова: Англия выиграла Евро», — приводит слова Линекера The Guardian.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартовал в 22:00 мск. После 40 минут игры счет — 0:0. Следите за ходом встречи по этой ссылке.