ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира
  • 08:51
    • Уругвай по пенальти одолел Канаду и выиграл бронзу Кубка Америки
    Все новости спорта

    Божович: Будет обидно, если Англия выиграет Евро

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Черногорский тренер Миодраг Божович рассказал, чего ждет от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра состоится 14 июля.

    Миодраг Божович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миодраг Божович

    «Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы. Испания — одна из самых лучших команд в Европе.

    Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игроками, как Ламин Ямаль. На Евро сборная показывала самый красивый футбол и заслуживает победы. Англичане ничего не показали. И будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», — сказал Божович «СЭ».

    Финал Евро-2024 между Испанией и Англией начнется 14 июля в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Качин — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Ковалик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Надаль — Борг
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры