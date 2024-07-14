Божович: Будет обидно, если Англия выиграет Евро

Черногорский тренеррассказал, чего ждет от финального матча Евро-2024 между сборными. Игра состоится 14 июля.

«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы. Испания — одна из самых лучших команд в Европе.

Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игроками, как Ламин Ямаль. На Евро сборная показывала самый красивый футбол и заслуживает победы. Англичане ничего не показали. И будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», — сказал Божович «СЭ».

Финал Евро-2024 между Испанией и Англией начнется 14 июля в 22:00 мск.