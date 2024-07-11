Семак: «Зенит» никого не будет удерживать, если получит предложение, которое всех устроит

Главный тренер «Зенита»прокомментировал информацию о том, что летом команду может покинуть бразильский полузащитник

Сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго».

«Что касается лидеров команды, то предложения есть, но они должны устраивать и игрока, и клуб.

С учетом того, кто сколько провел в команде, понимаем желание игроков. Кому‑то могут быть нужны изменения по семейным причинам, кому‑то по каким‑то иным. В каждое трансферное окно много разговоров на эту тему.

В связи с этим есть определенные трудности в подготовке. На сегодня все в строю. Но если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока, удерживать никого не будем, а будем искать замену. Но пока нет конкретики, только разговоры», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.