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    Аршавин: Думаю, костяк бразильский в «Зените» останется

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу клуба на трансферном рынке.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Пока "Зенит" сильнее и лучше всех работает в этом трансферном окне. Мы же и перед прошлым сезоном не думали, что будет такая интрига. Но она же случилась. Так что посмотрим.

    Все равно в "Зените" сейчас 30 человек в составе. Надо посмотреть, куда их распределить. Это же тоже может проблемой быть, когда много игроков и половина из них на скамейке.

    Думаю, костяк бразильский останется. Просто клуб сейчас укрепил позиции сильными русскими футболистами — вот и все. Глушенков будет игроком основного состава. Волкову нужно выиграть конкуренцию у Караваева — он на это способен. А самое сложное будет у Горшкова, потому что его конкурент по позиции Дуглас Сантос — самый стабильный игрок "Зенита", и он практически не получает травмы», — цитирует Аршавина «Известия».

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