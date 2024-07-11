Стало известно, за какую сумму «Зенит» продаст Клаудиньо

Хавбек «Зенита»близок к переходу в бразильский клуб

В ближайшее время клубы должны согласовать трансфер 27-летнего футболиста за сумму в 18 миллионов евро.

«Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, "Зенит" обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн. Переговоры идут о выплатах несколькими траншами.

Плюс к этому "Зенит" получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника "Фламенго" Лорана. Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с "Фламенго". "Зенит" готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

Совсем скоро «Зенит» сыграет матч за Суперкубок России. Питерцы сразятся с «Краснодаром».