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    Стало известно, за какую сумму «Зенит» продаст Клаудиньо

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    Хавбек «Зенита» Клаудиньо близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    В ближайшее время клубы должны согласовать трансфер 27-летнего футболиста за сумму в 18 миллионов евро.

    «Бразильцы сделали первое предложение о покупке за 15 млн евро, "Зенит" обозначил цену в 20. Сейчас стороны близки к закрытию сделки за 18 млн. Переговоры идут о выплатах несколькими траншами.

    Плюс к этому "Зенит" получит приоритетное право покупки 17-летнего полузащитника "Фламенго" Лорана. Сам Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с "Фламенго". "Зенит" готов отпустить бразильского полузащитника после покупки Максима Глушенкова», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

    Совсем скоро «Зенит» сыграет матч за Суперкубок России. Питерцы сразятся с «Краснодаром».

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