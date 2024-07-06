Бородюк: Немцы переигрывали испанцев

Известный в прошлом игрок и тренерсчитает, что наставник сборной Германиине совсем угадал с заменами во втором тайме в матче с Испанией.

«Сборные Германии и Испании показали достаточно хороший, современный футбол. В какой‑то момент, особенно во втором тайме, немцы оказывали больше давления, но им не удалось использовать те моменты, которые у них были. На мой взгляд, во второй части матча Германия полностью переиграла Испанию. Испанцы в этом матче не показали лучших качеств, которые они до этого показывали.

Нагельсманну надо было ставить высокорослого центрального нападающего, который бы создавал давление в штрафной площади соперника. Хавертц — это все же игрок, действующий из глубины поля. Фюллькруг, когда вышел на замену, стал оказывать давление, инсайды начали больше взаимодействовать — его надо было выпускать в основном составе.

После выхода на замену Мюллера у немцев было достаточно моментов, но Томас просто не успевал. У Германии на скамейке запасных было много молодых игроков, которые бы добавили скорости в атаке, но выпустили почему‑то Мюллера. Мне кажется, что в тактическом плане Нагельсманн немного не угадал с заменами на усиление команды, хоть немцы и владели инициативой во втором тайме», — сказал Бородюк «Матч ТВ».

Календарь и таблица Евро-2024

Теперь в полуфинале Евро-2024 Испания сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 9 июля, 22:00 мск.