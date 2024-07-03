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    • Месси попал в символическую сборную группового этапа Кубка Америки-2024
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    Месси попал в символическую сборную группового этапа Кубка Америки-2024

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    Издание Whoscored опубликовало символическую сборную группового этапа Кубка Америки-2024.

    Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины
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    Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины

    Символическая сборная группового этапа Кубка Америки-2024:

    Вратарь: Клаудио Браво (Чили).

    Защитники: Даниэль Муньос (Чили), Рональд Араухо (Уругвай), Кристиан Ромеро (Аргентина), Хон Арамбуру (Венесуэла).

    Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия), Мануэль Угарте (Уругвай), Мойсес Кайседо (Эквадор), Максимилиано Араухо (Уругвай).

    Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Дарвин Нуньес (Уругвай).

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