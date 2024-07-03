Месси попал в символическую сборную группового этапа Кубка Америки-2024

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины Фото: globallookpress.com
Символическая сборная группового этапа Кубка Америки-2024:
Вратарь: Клаудио Браво (Чили).
Защитники: Даниэль Муньос (Чили), Рональд Араухо (Уругвай), Кристиан Ромеро (Аргентина), Хон Арамбуру (Венесуэла).
Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия), Мануэль Угарте (Уругвай), Мойсес Кайседо (Эквадор), Максимилиано Араухо (Уругвай).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Дарвин Нуньес (Уругвай).
Напомним, что Кубок Америки-2024 закончится 20-го июля. Матчи 1/4 финала турнира стартуют 5-го июля.