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    Аргентина — Перу. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Аргентина — Перу

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    Лаутаро Мартинес
    Сборная Аргентины сыграет с Перу в рамках третьего тура группы A. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 03:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    Сборная Аргентины является 15-кратным чемпионом и действующим обладателем Кубка Америки. Три года назад в Бразилии «бело-голубые» в финале турнира обыграли хозяев соревнований со счетом 1:0.

    В матче открытия Кубка Америки-2024 сборная под руководством Лионеля Скалони обыграла Канаду, забив дважды во втором тайме (2:0). Голами в составе победителей отличились Альварес и Мартинес.

    Матч второго тура против чилийцев получился для Аргентины более напряженным. Действующие чемпионы мира смогли дожать соперника лишь в самой концовке встречи, на 88-й минуте Лаутаро Мартинес принес своей сборной три очка (1:0). Благодаря этой победе сборная Аргентины досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

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    Перу

    Сборная Перу дважды становилась победителем Кубка Америки — в 1939 и 1975 годах. Пять лет назад на турнире в Бразилии перуанцы вновь добрались до финала, но потерпели там поражение от хозяев соревнований.

    Перед заключительным туром сборная Перу имеет в своем активе одно очко и теперь уже не все зависит от «бело-красных». Чтобы сохранить шансы на выход из группы подопечным Хорхе Фоссати нужно сегодня обязательно обыгрывать Аргентину и рассчитывать на то, что Чили одержит победу над Канадой или сыграет с ней вничью.

    В первом туре перуанцы расписали нулевую ничью с Чили (0:0). Спустя четыре дня «бело-красные» вновь не забили, минимально уступив сборной Канады — 0:1.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Аргентины шесть побед, еще в четырех случаях была зафиксирована ничья. Последний раз сборная Перу обыгрывала аргентинцев 27 лет назад — 21 июня 1997 года в четвертьфинале Кубка Америки.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Перу с коэффициентом 2.68.

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