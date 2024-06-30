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    Стали известны условия перехода Илича в «Зенит»

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    Петербургский «Зенит» в случае перехода сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича готов предоставить ему особенные условия личного контракта, сообщает Gazzetta Granata со ссылкой на Tuttosport.

    Иван Илич
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    Иван Илич

    Так, идет речь, что в случае переезда в Санкт-Петербург, 23-летний хавбек получит виллу в Северной Пальмире, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелетов из России в Сербию.

    Известно, что «Зенит» готов заплатить за Илича € 25 млн и предложить зарплату в размере € 3 млн.

    Иван Илич перешел в «Торино» зимой 2023 года. В прошлом сезоне в Серии А сыграл за «гранатовых» 31 матч, забил 3 мяча, сделал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. На Transfermarkt цена Илича составляет € 18 млн.

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