Стали известны условия перехода Илича в «Зенит»

Петербургскийв случае перехода сербского полузащитника «Торино»готов предоставить ему особенные условия личного контракта, сообщает Gazzetta Granata со ссылкой на Tuttosport.

Так, идет речь, что в случае переезда в Санкт-Петербург, 23-летний хавбек получит виллу в Северной Пальмире, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелетов из России в Сербию.

Известно, что «Зенит» готов заплатить за Илича € 25 млн и предложить зарплату в размере € 3 млн.

Иван Илич перешел в «Торино» зимой 2023 года. В прошлом сезоне в Серии А сыграл за «гранатовых» 31 матч, забил 3 мяча, сделал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. На Transfermarkt цена Илича составляет € 18 млн.